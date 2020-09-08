Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины на границе с Украиной

Коллеги-оппозиционеры при пересечении белорусско-украинской границы «выбросили» из машины члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марию Колесникову, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они (группа оппозиционеров – Прим. ВЗГЛЯД) предъявили паспорт на нашем участке. Таможенники, пограничники пропустили их. Дальше – участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами – не зря, наверное, туда поехали – 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления на своей половине за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле – по газам. Ее то ли выбросили из машины – ну, на ходу. На ходу», – рассказал Лукашенко, передает ТАСС.

Как сообщил президент Белоруссии, затем белорусские пограничники задержали Колесникову и отправили в пограничный отряд.

«А эти (оппозиционеры Кравцов и Родненков – Прим. ВЗГЛЯД) – через границу, через пост украинский. Украинцы, насколько я сейчас информирован, их задержали. И мы с ними ведем переговоры, чтобы они нам их вернули», – сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что члена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, однако она порвала свой паспорт.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.