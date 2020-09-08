Белорусская оппозиция подтвердила попытку вывезти Колесникову на Украину

Члена Координационного комитета Белоруской оппозиции Марию Колесникову пытались вывезти на Украину, однако она порвала свой паспорт, заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.

«У меня есть информация последнего часа, что ее заставили выехать на территорию Украины, но во время пересечения границы она просто порвала свой паспорт. Это очень достойный поступок», – заявил Латушко в трансляции в своем Instagram.

Информации о том, где в настоящее время находится Колесникова, у него нет.

Между тем, официальный представитель государственного погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА «Новости» , что в белорусском пункте пропуска с паспортом у Колесниковой все было нормально.

«На момент прохождения оформления в белорусском пункте пропуска в 4.08 с паспортом у Колесниковой все было нормально. Она прошла оформление в полном объеме и покинула пункт пропуска», – сказал Бычковский.

По его словам, разбирательство в связи с инцидентом на границе продолжается.

Напомним, появилась информация, что Колесникова не пересекла границу Украины, ее пытались вывезти из страны принудительно, она порвала свой паспорт.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков на автомобиле покинули республику и оказались на территории Украины. По данным комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему.

Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

В понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что Колесникова, Кравцов и Родненков не выходят на связь.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.