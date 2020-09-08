Генсек НАТО обсудил с Польшей и Прибалтикой ситуацию с Навальным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с главами МИД Польши и стран Прибалтики, обсудив ситуацию в Белоруссии и госпитализацию российского блогера Алексея Навального, сообщила пресс-служба альянса.

«Генеральный секретарь подчеркнул, что НАТО внимательно следит за развитием событий в Белоруссии, и призвал белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, включая свободу слова и право на мирный протест», – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Столтенберг выразил озабоченность в связи с «произвольными задержаниями и похищениями оппозиционных деятелей», назвав это нарушением международных норм.

Также стороны обсудили ситуацию с Навальным, призвав Россию срочно продемонстрировать прозрачность расследования инцидента и привлечь виновных к ответственности.

«Союзники также призывают Россию немедленно раскрыть соответствующую информацию Организации по запрещению химического оружия», – говорится в документе.

Напомним, правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок».

При этом в деле с «анализами Навального» Германия ведет себя подозрительно: МИД страны официально заявляет, что готов поделиться с Россией всеми данными о результатах анализов – в том числе касающимися якобы обнаруженных следов отравления «Новичком», однако против этого возражают военные ФРГ. Берлин объяснял задержку с передачей России данных о состоянии блогера, заявив, что того все еще обследуют. Между тем Навального вывели из медицинской комы.