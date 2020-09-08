Адвокат Колесниковой заявила об отсутствии новой информации о ее местонахождении

О местонахождении члена координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой до сих пор ничего неизвестно, заявила ее адвокат Людмила Казак.

«Вчера на поздний вечер информации никакой не было. Сейчас я еду в Генпрокуратуру. Мы все еще разыскиваем Марию», – цитирует РИА «Новости» Казак.

По словам адвоката, информация о пересечении Колесниковой границы будет проверяться. Однако родственники, по словам Казак, ничего об этом не знают.

«Родственники подали заявление о том, что она пропала», – уточнила она.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Колесникова была задержана при пересечении границы с Украиной. По словам официального представителя госпогранкомитета Белоруссии, Колесникова и еще два члена КС Иван Кравцов и Антон Родненков проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе.

Напомним, в понедельник пресс-служба совета оппозиции сообщила, что три представителя координационного совета оппозиции Белоруссии не выходят на связь – Мария Колесникова (член президиума координационного совета), Иван Кравцов и Антон Родненков.

После этого экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.

Сообщалось, что сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля Белоруссии обыскали квартиру пропавшего исполнительного секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Милиция Белоруссии начала поиски Колесниковой после того, как ее родственники подали заявление в правоохранительные органы.

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