В Британии оценили российский военный фестиваль «Спасская башня»

Британская газетa Daily Mail опубликовалa репортаж o военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который прошел 6 сентября в подмосковной Кубинке рядом с главным храмом Вооруженных сил России.

Иностранные пользователи положительно оценили фотографии фейерверков и масштаб мероприятия, передает РИА «Новости».

«Молодец, Россия. Далее следует сказать: «Я тоже хочу!», – написал TheLionessRampant.

«Если отбросить политику, это довольно круто», – отметил Yabba_Dabba_Dooo.

«Это впечатляет!!», – признался Turtle88.

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.

Фестиваль, посвященный 75-летию окончания войны, должен был пройти с 28 августа по 6 сентября на Красной площади, но его пришлось провести в режиме онлайн из-за запретов массовых мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса.

В 2021 году фестиваль «Спасская башня» пройдет в Москве с 27 августа по 5 сентября.