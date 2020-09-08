Названы самые привлекательные вакансии сентября в Москве

Наряду с IT-специалистами и дизайнерами самые интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам, следует из рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленном сервисом «Работа.ру».

Одна из вакансий с наибольшей зарплатой, по данным сервиса, в начале сентября была открыта в стартапе в области онлайн-образования: тимлид-специалист в команду из шести разработчиков с заработком до 200 тысяч рублей в месяц. Для успешного трудоустройства кандидат должен иметь опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также уметь писать unit-тесты и проводить code review, передает РИА «Новости».

Также до 200 тыс. рублей предлагают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет. Кандидату предстоит выявлять потребности заказчика и разрабатывать под них оптимальные архитектуры решения. Соискатель обязательно должен уметь работать с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).

Привлекательную зарплату до 170 тыс. рублей в Москве обещают и дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. В его обязанности будут входить выезды к заказчику, замеры помещения, консультирование по материалам и подготовка эскизов с последующей передачей их на производство.

Врачу-рефлексотерапевту в московском реабилитационном центре готовы предложить оклад от 150 тыс. рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают опыт работы более восьми лет. Специализация по неврологии и ученая степень будут преимуществом при трудоустройстве.

Кроме того, фабрика-кухня премиум-класса ищет шеф-повара на зарплату 150-180 тыс. рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах премиум-класса и рекомендации. Эта высокооплачиваемая позиция подразумевает руководство командой из 15 человек.

Напомним, 5 сентября сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от 100 тыс. рублей. В подборку вошли предложения для разных профессий в российских регионах, опубликованные в период с марта по сентябрь 2020 года.