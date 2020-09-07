Уйба наградил бывшего начальника вертолетной площадки села Ижма

Встреча врио главы Республики Коми и ветерана гражданской авиации региона Сергея Сотникова состоялась в Ухте 6 сентября, накануне 10-летия со дня аварийной посадки в Ижме самолета ТУ-154.

«Я хочу еще раз сказать Вам спасибо. Люди остались живы благодаря тому, что Вы не остались в стороне, не запустили полосу, не дали ей зарасти или превратиться в склад пиломатериалов или песка. Это человеческая порядочность и огромный профессионализм, и это дорогого стоит», – приводятся слова Уйбы на сайте правительства региона.

В благодарность за гражданскую ответственность Уйба вручил Сотникову наградную плакетку главы Республики Коми и памятные часы.

Напомним, самолет авиакомпании «Алроса» выполнял рейс из города Полярный в Москву. Через три с половиной часа после взлета на борту произошло полное отключение электропитания и бортовых навигационных систем. Экипаж принял решение сесть на заброшенной полосе в Ижме. Благодаря профессионализму летчиков, а также хорошему состоянию взлетной полосы, наличию осевой разметки и входных щитов, которые сохранил начальник вертолетной площадки Сотников, удалось благополучно посадить самолет и спасти жизни 81 человека – девять членов экипажа и 72 пассажиров.