Врач с 39-летним стажем выступил в поддержку Рошаля в ситуации с Навальным

Леонид Рошаль, предложивший немецким коллегам сотрудничество для установления истины в деле об «отравлении» Навального, не имеет политического подтекста, а действует только из медицинских позиций, выразил мнение врач скорой с 39-летним стажем Михаил Коневский.

«Рошаль, насколько я знаю, ни на чем не настаивает. Он лишь рекомендует коллегам поделиться информацией и попробовать поработать совместно. Врачебный стаж Рошаля такой, что нам и не снилось. Ну, а госпожа Юлия Навальная, кажется, вообще не врач. И с ее стороны такие рекомендации выглядят несколько удивительно», – передает «Комсомольская правда» его слова.

При этом врач отметил, что такая реакция на предложение Рошаля может быть от того, что «супруга Навального чего-то боится».

«Вдруг Рошаль порекомендует нечто такое, что всплывет «неудобная информация», которая может кому-то очень не понравиться», – сказал он.

Кроме того, Коневский подчеркнул, что Рошаль обратился к немецким коллегам «с чисто медицинский позиций», без какого-либо политического подтекста.

«Если ситуацию развернуть, то в нашей стране при необходимости привлекли бы зарубежных медспециалистов, чтобы спасти чью- то жизнь», – добавил он.

Также врач выразил удивление «эмоциональному заявлению жены Навального», и заметил, что это – «извините, не ее дело, вмешиваться в работу медицинских специалистов».

«Рошаль ничего плохого не рекомендует. И ничего плохого не просит», – сказал он.

Помимо прочего, Коневский добавил, что совместная работа медиков разных стран по особо сложным случаям – это нормальная практика, в которой используются мессенджеры.

«Я лично консультировал с 1998-го года. Например, скорую помощь Казахстана, Украины. Своих знакомых в Чехии и в Нью-Йорке. И за минувшие 22 года косяка не было ни разу», – рассказал он.

Он также выразил восхищение омскими медиками, которые своевременно стабилизировали состояние блогера.

«Если бы его не хотели спасать – его бы не спасли. А сибирские врачи приложили все свои знания, умения, ресурсы, чтобы он смог долететь в Германию», – заметил врач.

В заключение Коневский сообщил, что как коллега поддерживает Рошаля.

«Надо работать совместно. У меня, вообще, предложение «по расширению» темы. Если есть возможность – давайте привлечем специалистов Италии, или Франции, или Испании – у них же есть наработки! Или английских врачей. Может, у японцев что-то есть, у корейцев», – подытожил врач.

В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.