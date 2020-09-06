Врач с 39-летним стажем выступил в поддержку Рошаля в ситуации с Навальным

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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией

Александр Лукашенко показал, как нужно побеждать в информационной войне Михаил Метцель/ТАСС
Слив записи переговоров представителей польских и немецких спецслужб о ситуации с блогером Навальным и протестах в Белоруссии озадачил наблюдателей. Одни называют разговор монтажом, другие считают подлинным. С технической точки зрения осуществить такой перехват для белорусского КГБ не составляет труда. Если верить содержанию записи, получается, что информационную войну против Москвы и Минска ведут одни и те же силы. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как Трамп заставил Косово пойти на уступки Сербии

Лидеры Косово и Сербии были вынуждены сесть по разные стороны стола президента США White House/Global Look Press
Президент Трамп совершил совершенно немыслимое с дипломатической точки зрения – заставил Сербию и Косово подписать совместное соглашение. На какие уступки пришлось пойти и сербам, и косоварам, кто в большей степени выиграл от этих договоренностей, почему в них неожиданно оказался замешан Израиль – и как происходящее стоит воспринимать России? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»

Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Почему Николай II не стал Петром Великим

Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Обсуждение: 4 комментария

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
Вы как потребитель пользовались когда-либо книгой жалоб?
  • Да

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Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
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    Врач с 39-летним стажем выступил в поддержку Рошаля в ситуации с Навальным

    6 сентября 2020, 21:04

    Текст: Александра Юдина

    Леонид Рошаль, предложивший немецким коллегам сотрудничество для установления истины в деле об «отравлении» Навального, не имеет политического подтекста, а действует только из медицинских позиций, выразил мнение врач скорой с 39-летним стажем Михаил Коневский.

    «Рошаль, насколько я знаю, ни на чем не настаивает. Он лишь рекомендует коллегам поделиться информацией и попробовать поработать совместно. Врачебный стаж Рошаля такой, что нам и не снилось. Ну, а госпожа Юлия Навальная, кажется, вообще не врач. И с ее стороны такие рекомендации выглядят несколько удивительно», – передает «Комсомольская правда» его слова.

    При этом врач отметил, что такая реакция на предложение Рошаля может быть от того, что «супруга Навального чего-то боится».

    «Вдруг Рошаль порекомендует нечто такое, что всплывет «неудобная информация», которая может кому-то очень не понравиться», – сказал он.

    Кроме того, Коневский подчеркнул, что Рошаль обратился к немецким коллегам «с чисто медицинский позиций», без какого-либо политического подтекста.

    «Если ситуацию развернуть, то в нашей стране при необходимости привлекли бы зарубежных медспециалистов, чтобы спасти чью- то жизнь», – добавил он.

    Также врач выразил удивление «эмоциональному заявлению жены Навального», и заметил, что это – «извините, не ее дело, вмешиваться в работу медицинских специалистов».

    «Рошаль ничего плохого не рекомендует. И ничего плохого не просит», – сказал он.

    Помимо прочего, Коневский добавил, что совместная работа медиков разных стран по особо сложным случаям – это нормальная практика, в которой используются мессенджеры.

    «Я лично консультировал с 1998-го года. Например, скорую помощь Казахстана, Украины. Своих знакомых в Чехии и в Нью-Йорке. И за минувшие 22 года косяка не было ни разу», – рассказал он.

    Он также выразил восхищение омскими медиками, которые своевременно стабилизировали состояние блогера.

    «Если бы его не хотели спасать – его бы не спасли. А сибирские врачи приложили все свои знания, умения, ресурсы, чтобы он смог долететь в Германию», – заметил врач.

    В заключение Коневский сообщил, что как коллега поддерживает Рошаля.

    «Надо работать совместно. У меня, вообще, предложение «по расширению» темы. Если есть возможность – давайте привлечем специалистов Италии, или Франции, или Испании – у них же есть наработки! Или английских врачей. Может, у японцев что-то есть, у корейцев», – подытожил врач.

    В среду правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах об «отравлении» Навального «Новичком».

    Омские медики, лечившие Навального, не согласны с немецкими коллегами, которые заявили об отравлении оппозиционера.

    При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил об отсутствии у Навального симптомов отравления «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

    Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – почки, печень, легкие, на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

    Также кандидат химических наук, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев заявил, что для профессионального обсуждения инцидента с якобы «отравлением» Алексея Навального необходимо знать конкретное название вещества, а сказать, что это «вещество семейства «Новичок» – не сказать ничего.

    Кроме того, минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

    Тем временем в Белом доме поспешили заявить о намерении привлечь к ответственности якобы причастных к этой ситуации «людей в России». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также призвала привлечь к ответственности виновных в ситуации с Навальным. А глава МИД Британии Доминик Рааб сообщил, что Лондон вместе с международными партнерами примет меры против России из-за ситуации с Навальным.


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