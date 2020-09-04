Месси остался в «Барселоне» из-за невозможности заплатить 700 млн евро Британец Фара установил новый мировой рекорд в часовом беге 4 сентября 2020, 23:58 Текст: Антон Никитин

Британский легкоатлет Мо Фара побил мировой рекорд в часовом беге, пробежав 21330 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе. Прежний мировой рекорд принадлежал Хайле Гебреселассие из Эфиопии, пробежавшему 27 июня 2007 года на Гран-при Остравы за час 21285 метров, передает ТАСС. Напомним, 12 октября 2019 года кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге установил новый марафонский рекорд, первым в истории легкой атлетики пробежав марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40,2 секунды.

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