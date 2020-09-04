В программу «Моя Россия» войдет маршрут по Чувашии

В реализуемую в рамках нацпроекта «Культура» программу «Моя Россия», предполагающую экскурсии школьников по знаковым местам, решили включить маршрут по Чувашии.

Такая договоренность достигнута в пятницу на встрече заместителя министра культуры Ольги Яриловой и врио главы республики Олега Николаева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы Чувашии.

В феврале 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время должность министра культуры РФ, выступил с инициативой включить Чувашию в программу детского культурного туризма «Моя Россия». Она разработана для популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России.

«Итогом встречи <...> стала договоренность о включении Чувашии в проект «Моя Россия», в рамках которого российские школьники посещают самые красивые и интересные места регионов страны», – говорится в сообщении.

По мнению Яриловой, это будет очень достойный и увлекательный маршрут. «Вижу, что в Чувашии меняются учреждения культуры, создаются новые интересные экспозиции в музеях, есть уникальный и единственный в стране музей вышивки. Со следующего года можем включить такой маршрут в нашу программу и привезти в Чувашию детей из других регионов, чтобы показать это великолепие, эту красоту», – процитировали заместителя министра культуры России в пресс-службе.

Национальную программу детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия» реализуют в стране с 2013 года при поддержке Министерства культуры и по поручению президента Владимира Путина. Партнером программы является Российский союз туриндустрии.

Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и 2Цифровая культура». Всего на его мероприятия в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального бюджета – 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов России – 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта «Культурная среда» – 84 млрд рублей.