Эксперты оценили «уничтожение» китайского Су-35 тайваньской ПВО

«Возможно на фоне обострения отношений с Китаем, Индия пытается дискредитировать военный потенциал соседа и убедить мировую общественность в том, что китайцы конфликтуют по всему периметру своих границ», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя сообщение индийских СМИ о сбитом возле Тайваньского пролива китайском истребителе Су-35.

«Это фейк, запущенный со стороны Индии. Но я не уверен, что его запустили преднамеренно, – сказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – Может быть у тех, кто его запустил, есть проблемы с перепроверкой информации. Или же они хотели выдать желаемое за действительное».

Для Азиатско-Тихоокеанского региона появление таких фейков весьма характерно, продолжил собеседник. Дезинформация появляется регулярно и с разных сторон. Например, во время обострения отношений Китая и Индии вокруг плато Доклам, СМИ Пакистана успешно вбросили информацию о том, что китайцы нанесли по индийцам артиллерийский удар, который привел к жертвам.

«Ложные данные вбрасывались и в ходе недавнего индийско-китайского обострения. Периодически в интернете появляются слухи о перестрелках. Такого рода фальшивки очень взрывоопасны, хотя они могут быть следствием слабой перепроверки информации», – подчеркнул эксперт.

«Если предположить, что информация про сбитый китайский самолет – это фейк, инициированный по политическим мотивам, тогда можно сделать вывод о попытке дискредитировать китайский военный потенциал. И, кроме того, попытаться убедить мировую общественность в том, что Китай конфликтует по всему периметру своих фактических границ», – заключил Василий Кашин.

Однако если допустить, что Тайвань действительно имеет отношение к инциденту, то не стоит забывать о том, что главным спонсором всех вооружений острова являются США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Не так давно велись переговоры по поводу поставки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для ПВО Тайваня. Причем речь шла не о закупке новых систем, а об обновлении имеющихся до более совершенной версии РАС-3. С самолетами такие ракеты справляются, а вот против беспилотнитков неэффективны, что показала недавняя атака на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии», – отметил Леонков.

По словам эксперта, на вооружении Тайваня сегодня стоят устаревшие американские системы ЗРК Chaparral, несколько более современные ЗРК Hawk и собственно Patriot в одной из самых первых модификаций с дальностью стрельбы не более 100 километров. У ЗРК Hawk дальность перехвата составляет и вовсе до 40 километров, поделился эксперт.

«Есть у Тайваня и собственные разработки. Например, ЗРК «Тяньгун» (по своим возможностям сопоставимый с Patriot-2), дальностью перехвата около 150 километров. Помимо этого, есть корабельные системы ПВО, базирующиеся на американских эсминцах типа Kidd», – рассказал Алексей Леонков.

Что касается количественного состава, то пусковых установок Patriot на Тайване около 24 штук, «Тяньгун» – 48, Hawk – 108. «Если совместить усовершенствованные системы Patriot, Hawk и Chaparral, Тайваню вполне по силам выстроить эшелонированную систему ПВО, способную сбить практически любую воздушную цель», – заключил Алексей Леонков.

Как ранее в пятницу сообщили индийские СМИ, система противовоздушной обороны Тайваня якобы сбила истребитель ВВС Китая Су-35 во время патрулирования возле Тайваньского пролива. Сообщается, что в результате крушения китайского истребителя пилоту пришлось катапультироваться, он получил серьезные травмы.

Официального подтверждения со стороны властей Тайваня или Китая не поступало.

Напомним, в последние месяцы Тайваньский пролив регулярно пересекали эсминцы ВМС США. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».

При этом в начале августа стало известно о планах министра здравоохранения США совершить первый в истории официальный визит на Тайвань. А в мае Соединенные Штаты потребовали участия Тайваня в работе ООН.

В сентябре Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рональда Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия.