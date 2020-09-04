Эксперты оценили «уничтожение» китайского Су-35 тайваньской ПВО

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4 сентября, пятница | Последнее обновление — 14:32 | vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе
Россия и Китай поборются за роль главного врага США
Как «калужское чудо» работает на людей
Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Большевикам доверять нельзя
Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...
Обсуждение: 51 комментарий
Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму
В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные грантыПодробности...
Получены самые детальные снимки поверхности Солнца
Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн кмПодробности...
Появилось изображение будущего китайского авианосца
ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метровПодробности...
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