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1 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
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США ослабляют доллар послевоенными методами

Bernhard Cla&#223;en/Global Look Press
Американской валюте после объявления новой политики ФРС пророчат многолетний тренд на ослабление. США идут на это сознательно, чтобы помочь своей экономике, пострадавшей от коронавируса сильнее, чем ожидалось. Это испытанный прием – так американцы поступали, например, после Второй мировой войны. Приведут ли эти действия к краху доллара и как все это отразится на российской валюте? Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

Благоустройство Севастополя происходит в режиме реального времени Сергей Мальгавко/ТАСС
Город – но федерального значения. Курорт – но во времена борьбы с пандемией. Огромная помощь федерального центра – и желание жить по собственным, заработанным средствам. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как следует выстраивать баланс между этими и другими, зачастую противоречащими друг другу, вопросами.  Подробности...
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США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана

26 апреля 1984 года Рональд Рейган и председатель КНР Ли Сяньян встретились в Пекине David Kennerly/AP/ТАСС
Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия. Для усиления напряженности США направили в Тайваньский пролив еще и эсминец. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

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    США провоцируют Китай «шестью принципами» Рейгана

    26 апреля 1984 года Рональд Рейган и председатель КНР Ли Сяньян встретились в Пекине    1 сентября 2020, 08:16
    Фото: David Kennerly/AP/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Анна Кукушкина

    Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия. Для усиления напряженности США направили в Тайваньский пролив еще и эсминец.

    В понедельник власти США рассекретили так называемые «шесть гарантий», которые в 1982 году президент Рональд Рейган велел устно передать руководству Тайваня через своего специального представителя, посетившего остров. Документ появился на сайте Американского института на Тайване – формально общественной организации, которая де-факто играет роль американского посольства на острове.

    В список рассекреченных документов вошла и телеграмма госсекретаря Джорджа Шульца директору Американского института Тайваня Джеймсу Лилли, отправленная 17 августа 1982 года. В этой телеграмме Шульц перечисляет «шесть принципов», которых намерен придерживаться в отношениях внутри треугольника Вашингтон – Пекин – Тайбэй. Почти все принципы начинаются со слова «не». Так, Штаты не согласны устанавливать дату прекращения договора о продаже оружия Тайваню и не намерены консультироваться по этому вопросу с Пекином. Кроме того, Белый дом не намерен добиваться пересмотра в Конгрессе закона 1979 года «Об отношениях с Тайванем». Как известно, в этом акте говорится, что Штаты вообще не признают остров частью Китайской Народной Республики. Вследствие этого пункта, Штаты не намерены менять своей позиции насчет государственного суверенитета Тайваня. Еще один пункт из телеграммы Шульца – Вашингтон не хочет выступать посредником в возможных переговорах Тайбэя и Пекина, но обещает не мешать Тайбэю в случае, если тот сам захочет вступить в диалог с Пекином.

    Оригинал депеши Шульца стал достоянием гласности впервые, правда о существовании «шести принципов» Рейгана было известно и раньше – в самом Тайбэе их традиционно считают гарантией своей безопасности.

    «В телеграмме поясняется, что готовность США сократить свои продажи оружия Тайваню обусловлена неизменной приверженностью КНР мирному урегулированию разногласий по проливу», – говорится в заявлении на сайте института. По словам американских дипломатов, чем враждебнее Пекин ведет себя по отношению к Тайваню, тем больше оружия Вашингтон будет поставлять на остров.

    Как пишет Financial Times, публикация «шести гарантий» последовала вслед за призывами военных экспертов, бывших чиновников и других сторонников Тайваня в Конгрессе, адресованными Трампу – президента США убеждают публично пообещать отправить войска на помощь Тайваню, если он подвергнется нападению Китая.

    Агентство Bloomberg добавляет: с приближением президентских выборов 3 ноября напряженность между США и КНР растет, поскольку жесткая антикитайская риторика стала одним их ключевых элементов в кампании Дональда Трампа.

    Как напоминает ТАСС, Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. КНР считает Тайвань одной из своих провинций.

    Следует отметить, что телеграмма Шульца появилась на фоне постепенного потепления в отношениях Вашингтона и Пекина. Еще в начале 1979 года Дэн Сяопин – фактический лидер КНР – встретился в Вашингтоне с президентом США Джимми Картером, и оба лидера договорились о расширении взаимной торговли и совместной борьбе с Советским Союзом. Когда в Белом доме Картера сменил Рейган, связи продолжали укрепляться. Именно тогда возникла «формула Дэн Сяопина»: дешевая рабочая сила в обмен на американские инвестиции в экономику КНР.

    Однако по поводу Тайваня за океаном все время делали оговорку, что не бросят своих старых друзей из Тайбэя. Раздосадованный этим Пекин весной 1982 года пригрозил снизить уровень дипломатических отношений с США, и тогда летом в Тайбэе состоялась встреча главы Тайваня Цзяна Цзинго (кстати, сына Чан Кайши) с директором Американского института Джеймсом Лилли. Руководствуясь упомянутыми выше телеграммами, Лилли заверил собеседника, что партнерство с Пекином не отменяет союзнических обязательств США по отношению к Тайваню.

    Начало 80-х – время установления отношений США и КНР нового типа, напоминает руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

    «В 1972 году во время визита в Китай Ричард Никсон пообещал председателю Мао Цзэдуну, что Штаты будут сокращать свое военное присутствие на Тайване,

    по мере уменьшения напряженности в регионе. В КНР возникли иллюзии быстрого решения тайванской проблемы, и Пекин потом недоумевал, почему американцы не выполняют своих обещаний по Тайваню», – пояснил он газете ВЗГЛЯД.

    «Почему Госдеп рассекретил документы только сейчас? Вашингтону в последнее время никак не удается вывести Пекин из состояния равновесия. Американцам нужна максимально жесткая реакция Пекина на действия США в Азии, чтобы в ответ начать эскалацию по всем фронтам. Но на жесткие меры, которых так ждут в Вашингтоне, китайцы никак не идут», – говорит эксперт.

    «Сейчас Тайвань снова понадобился США как некий противовес КНР. Визит на остров спикера Сената Чехии Милоша Выстрчила – первая ласточка такого рода. Но в КНР принято считать, что Тайвань могут официально посещать только чиновники не выше директоров департаментов. Глава МИД КНР Ван И уже назвал поступок Выстрчила «провокацией» и пригрозил, что Прага дорого заплатит за это», – говорит Маслов. Он не исключает, что визит чешского политика, который состоялся в выходные, инициировали американцы.

    Рассекречивая документы 1982 года, Белый дом показывает, что по-прежнему готов защищать Тайвань от «китайской угрозы», считает старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. «В последнее время у Тайбэя впервые за сорок лет резко повысился уровень политических связей с Вашингтоном. В мае прошлого года советник Трампа Джон Болтон прибыл на остров и провел переговоры с генсекретарем тайваньского Совета по национальной безопасности Ли Давэем. А на днях на остров прилетел и министр здравоохранения США Алекс Азар, которого принимала сама глава Тайваня Цай Инвэнь», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. «В США все громче выражают недовольство возросшей активностью китайских военных вокруг Тайваня.

    Закон 1979 года разрешает президенту США вводить на Тайвань американские войска в случае нападения КНР на остров.

    Сейчас же никаких сомнений нет, что данный закон – действующее обязательство. Рассекреченные документы 1982 года должны повысить в американском обществе градус конфронтации с Китаем. Ставки у Белого дома очень высоки», – считает Кашин.

    Одновременно с публикацией телеграммы Шульца в понедельник США направили свой эсминец в Тайваньский пролив. Это второй за последние две недели случай прохода корабля ВМС США через пролив и девятый с начала года. Минобороны КНР пока не прокомментировало данную ситуацию. Обычно Пекин осуждает подобные действия, считая их провокационными.

    В середине августа Пекин предупредил об опасности ухудшения отношений с Вашингтоном, если Тайбэй получит новые истребители F-16. «Мы решительно против того, чтобы США осуществляли поставки вооружений Тайваню, поскольку это нарушает принцип «одного Китая», – сообщил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По словам дипломата, Пекин рассматривает намерение продать Тайваню истребители как «посягательство на суверенитет, который Китай будет твердо защищать».

    Напомним, осенью прошлого года Тайбэй выделил 8,19 млрд долларов США для закупки в США 66 истребителей F-16V продвинутой модификации в целях повышения обороноспособности острова.

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