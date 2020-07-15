Взгляд
15 июля, среда  |  Последнее обновление — 13:56  |  vz.ru
Разделы

Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

Крым утопает в туристахФото: Сергей Мальгавко/РИА «Новости»
Прошло всего две недели, как Крым начал принимать туристов из других регионов России, а мест уже практически нет, рапортуют местные чиновники. Неужели россияне скупили почти все отели, и им придется провести это лето на черноморских пляжах в тесноте и скученности? Однако ситуация выглядит не так однозначно, говорят представители туристического сектора и сами отдыхающие.  Подробности...
Перейти а раздел…

Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
Перейти а раздел…

России срочно нужен новый закон для защиты детей

Всего в мире живут от 130 до 200 миллионов женщин, подвергнутых клиторидэктомииФото: Florian Gaertner/Photothek/Global Look Press
На российских детях продолжают проводить изуверские операции, взятые из культовой практики наиболее нищих народов Африки. Иногда правоохранительные органы не замечают этой проблемы или заводят дела по «легким» статьям, в результате чего «врачи-вредители» могут отделаться легким испугом. Очевидно, что стране необходим специальный закон на этот счет. Но почему он до сих пор не принят? Подробности...
Перейти а раздел…

Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

США переходят от политического сдерживания Китая к военномуФото: navy.mil
Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Выйдет ли Украина из Минских соглашений

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Довольно давно сложилась парадоксальная ситуация: Минские соглашения не работают, потому что Украина их не выполняет. Но с другой стороны, если они престанут существовать даже как юридическая химера, то последствия могут быть еще хуже. Подробности...

Новая этика – технология тотальной невротизации людей

Игорь Караулов, поэт, публицист
Нынешняя «новая этика» не предлагает нам плана построения будущего общества на новых принципах. Она в первую очередь обращена в прошлое, стремится заставить каждого человека устыдиться своего прошлого и покаяться в нём. И ни один поступок человека не может быть полностью очищен от подозрений. Подробности...

Присоединение к России было прогрессом для Кавказа

Герман Садулаев, писатель, публицист
Мои предки выбрали Россию. И время показало, что они были правы: в России всем кавказским народам удалось сохранить и родную землю, и язык, и самосознание, и веру, а теперь у каждого кавказского народа в России есть собственное национально-государственное образование. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Главным врагом Лукашенко стал он сам

    Поляки выбрали русофобию

    Кого и почему осудили за госизмену

      Перейти а раздел…

      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
      Подробности...

      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
      Подробности...

      Зоопарки мира открываются после снятия карантина

      О том, что жизнь на планете продолжается, несмотря на пандемию и глобальные проблемы, лучше всего напоминают фотографии недавно появившихся на свет детенышей. К примеру, этого милого медвежонка-панды из берлинского зоопарка
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?
          • Азербайджан

          • Армению

          • Ни одну из сторон

          Существуют ли причины, ради которых вы были бы готовы на сотрудничество с иностранной разведкой против своей страны?
          • Да (указать в комментариях)

          • Нет

          Считаете ли вы допустимым хождение в купальнике в городах в общественных местах во время жары?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
              НОВОСТЬ ЧАСА:Турция заявила о возобновлении авиасообщения с Россией
              На Аляске приняли резолюцию о переносе статуи первопроходца БарановаВ Баку прошел митинг с требованием начать войну за КарабахВ Германии разгорелся скандал из-за связей неонацистов с полициейСбербанк приобрел 80% «Союзмультфильма»
              Названы отличия современных подростков от советскихГлава минобороны Эстонии назвал Россию врагомАмериканские компании отказались выполнять требование властей ГонконгаВ Ставрополе пенсионерка избила доской занимавшуюся сексом в кустах пару (видео)
              Собчак раскритиковали за оправдание обвиненного в домогательствах ЛобковаАдвокат Ефремова похвастался успехами в деле актераУченые превратили самок комаров в некусающих самцов«Балерина всея Руси» рассказала, как «погибала на войне»

              катастрофа в донбассе


              Очевидец согласился дать показания о присутствии военных самолетов при крушении MH17

              «Новая этика»


              Кононенко: Наезд на Лобкова – уже какая-то клиника

              жертва пранкеров


              Вован и Лексус разыграли президента Польши

              Видео

              падение цен на нефть


              ОПЕК готовится принять опасное решение

              обвинение в госизмене


              Как работает гриф секретности в деле Сафронова

              Минские соглашения


              Украина подталкивает Донбасс к радикальным решениям

              собственное расследование


              Россия прикрыла массовую раздачу оружия для VIP-персон

              Поп-идолы


              Святослав Шевченко: Медиастарцы как продукт времени и пиара

              Стихи об органах


              Алексей Алешковский: Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

              Недальний Восток


              Ирина Алкснис: Хабаровское дело – привет из 90-х

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Кого Россия должна поддержать в конфликте между Азербайджаном и Арменией?

              Амбиции США могут утонуть в Южно-Китайском море

              США переходят от политического сдерживания Китая к военному   15 июля 2020, 13:14
              Фото: navy.mil
              Текст: Иван Абакумов,
              Оксана Борисова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Дональд Трамп объявил о наказании для китайцев, «уничтожающих свободу Гонконга». В ответ Пекин анонсировал введение санкций против США. На фоне стремительно нарастающей риторики угроз речь уже зашла о военном противостоянии двух держав – Госдеп запретил Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». Хватит ли у Америки сил выполнить свои угрозы?

              Накануне президент Дональд Трамп сообщил об отмене экономических привилегий для Гонконга. Теперь отношение США к бывшей британской колонии станет «таким же, как и к материковому Китаю». Кроме того, глава Белого дома подписал закон о привлечении к ответственности лиц и организаций, «причастных к уничтожению свободы Гонконга».

              В то же время Китай намерен ввести санкции в отношении лиц и организаций, которые «имеют отношение» к американскому закону «Об автономии Гонконга». «Дела Гонконга являются исключительно внутренними делами Китая, и ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться», – подчеркнули в МИД Поднебесной.

              На фоне взаимных санкций США и Китай приближаются к силовому противостоянию в море. Так, во вторник глава Госдепа Майк Помпео назвал незаконными территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море. У Китая, подчеркнул Помпео, нет юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, как и прав на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Вашингтон также не признает китайских претензий на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли и на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией, Индонезией.

              Кроме того, американская сторона считает, что Китай не предоставил юридических оснований своей политики. В Госдепе напомнили, что в 2016 году арбитражный трибунал в Гааге по иску Филиппин отверг претензии Пекина на территориальные притязания в Южно-Китайском море. Вашингтон также объявил незаконными «любые действия» Китая, которые «угрожают рыболовству или освоению углеводородов другими странами».

              «Мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей», – подчеркнул Помпео, добавив, что США окажут поддержку своим союзникам и партнерам в регионе «в защите их суверенных прав». Отметим, что Китай действительно долгое время ведет территориальные споры с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).

              Дипломаты Пекина назвали прозвучавшие обвинения неоправданными, указав на то, что Госдеп игнорирует усилия Китая и стран АСЕАН по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море. Также США преднамеренно искажают факты и международное право, включая конвенцию ООН, и «пытаются сеять раздор между Китаем и другими прибрежными странами».

              По оценке Пекина, ситуация в Южно-Китайском море остается мирной и продолжает улучшаться. «США не являются страной, непосредственно вовлеченной в споры. Однако они продолжали вмешиваться в проблему. Под предлогом сохранения стабильности они играют мускулами, вызывая напряжение и разжигая конфронтацию в регионе», – считают дипломаты.

              Доказательством этого является и тот факт, что еще в начале июля США отправили в Южно-Китайское море для участия в учениях военно-морских сил две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц» с целью дать «недвусмысленный сигнал» вашингтонским партнерам.

              В экспертной среде уверены, что США продолжат помогать странам, которые ведут территориальные споры с Китаем. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не исключает дополнительной передислокации части американского флота из зоны Персидского залива в Южно-Китайское море. По словам политолога, Китай привык решать споры на двустороннем уровне, в то время как американцы пытаются интернационализировать проблему, понимая трудности спора с Пекином в одиночку. 

              «Очевидно, что присутствие американского флота в Южно-Китайском море будет нарастать. Возрастет интенсивность учений в партнерстве с государствами региона, потому что для США важны не столько территории, сколько сохранение принципа свободы судоходства. Это традиционный принцип американской политики, которому США следуют на протяжении многих десятилетий», – отметил Кортунов, который ожидает «очередного витка американо-китайского противостояния».  

              В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков указывает, что количество китайских надводных кораблей и подводных лодок в регионе превышает возможности любых флотов, находящихся в Индийском и Тихом океанах, «поэтому в ближайшее время серьезного американо-китайского противостояния в этом регионе не предвидится». «У американцев просто не хватит на это сил. А Китай начал программу развития своего флота в 2005 году и сейчас успешно ее продолжает», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              При этом Пентагон выделил Индо-Тихоокеанскому командованию вооруженных сил США свыше 20 млрд долларов для подготовки к противостоянию с Китаем. Одновременно американцы активно вооружают Японию, Южную Корею, Тайвань и Индию.

              Однако КНР еще с 2008 года начала выстраивать оборону ближней и дальней морских зон. «Ближняя, куда входят спорные территории Южно-Китайского моря, уже обустроена – создан флот и места его базирования, как на континентальной части, так и на островах. Сейчас Китай полностью контролирует до 1000 километров прилегающей акватории и осваивает дальнюю морскую зону», – подчеркнул эксперт.

              Также китайцы активно развивают программы противокорабельного вооружения. Проходят успешные испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты. Ею планируется вооружить подлодки и комплексы береговой обороны, «которые окажутся на тех самых спорных островах и будут контролировать большой периметр территории». Правда, Китай уступает США по количеству межконтинентальных баллистических ракет в несколько раз и вынужден вести с американцами гонку вооружений.

              «Все это продиктовано тем, что через Южно-Китайское море и Малаккский пролив проходит основной путь перевозки товаров и грузов из Азии в Европу. И тот, кто контролирует данный район, получит огромное влияние во всем Индо-Тихоокеанском регионе», – резюмировал Леонков.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях


               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............