В России предупредили о новом витке морского противостояния Китая и США

«Вашингтон будет увеличивать объем помощи странам, находящимся в состоянии территориальных споров с Китаем и, возможно, передислоцирует часть флота из зоны Персидского залива в Южно-Китайское море», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя попытку США запретить Китаю «распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей».

«США никогда не отказывались от присутствия в Южно-Китайском море, – напомнил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. – Очень часто такая позиция носила демонстративный характер, но при этом неоднократно возникали инциденты с опасным сближением американских военных кораблей и китайских судов».

По словам собеседника, при обсуждении территориальных вопросов Китай исходит из того, что все проблемы должны решаться на двустороннем уровне между странами, которые являются субъектами этих споров.

«США, наоборот, пытаются проблему интернационализировать, понимая, что с Пекином в одиночку им спорить трудно. Исходя из этой позиции, Вашингтон будет увеличивать объем помощи странам, находящимся в состоянии территориальных споров с Китаем», – предположил эксперт.

«Очевидно, что и присутствие американского флота в Южно-Китайском море будет нарастать. Возрастет интенсивность учений в партнерстве с государствами региона, потому что для США важны не столько территории, сколько сохранение принципа свободы судоходства. Это традиционный принцип американской политики, которому США следуют на протяжении многих десятилетий», – отметил Кортунов.

«Потому нас ждет очередной виток американо-китайского противостояния», – отметил эксперт. По его словам, США вступают в очень серьезную гонку вооружений с Китаем в сфере военно-морских сил, и выиграть эту гонку Вашингтону будет трудно из-за нехватки ресурсов. «Я думаю, мы увидим передислокацию какой-то части сил ВМС США из зоны Персидского залива в Южно-Китайское море», – предположил гендиректор РСМД.

«В ходе такой эскалации нельзя исключать новых инцидентов, столкновений и жертв. В таком случае предсказать последствия будет трудно. Возможно, мы увидим обострение американо-китайских отношений и в других местах, например, в Тайваньском проливе. Но наиболее запутанная ситуация сейчас именно в Южно-Китайском море, где в конфликт вовлечено наибольшее количество государств», – заключил Кортунов.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео официально объявил ряд территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море незаконными. Как считает Госдеп, у Китая нет юридических оснований для эксклюзивной экономической зоны вокруг рифа Скарборо и островов Спратли, на риф Мисчиф и банку Секонд Томас. Вашингтон не признает китайских претензий на воды за пределами 12-мильной зоны вокруг островов Спратли, а также на воды, оспариваемые Вьетнамом, Малайзией и Индонезией, в частности, на банку Джеймс.

Кроме того, Вашингтон объявил незаконными «любые действия» Китая, которые «угрожают рыболовству или освоению углеводородов другими странами» в регионе. Помпео также заявил, что «мир не позволит Китаю распоряжаться Южно-Китайским морем как своей морской империей». США выразили поддержку союзникам и партнерам в регионе «в защите их суверенных прав на офшорные ресурсы».

Напомним, США отправили в Южно-Китайское море две авианосные ударные группы во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц».

В 2016 году палата третейского суда в Гааге по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море.

Территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).

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