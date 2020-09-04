Индийские СМИ сообщили об уничтожении Су-35 ВВС Китая тайваньской ПВО

Система противовоздушной обороны Тайваня сбила истребитель ВВС Китая Су-35 во время патрулирования возле Тайваньского пролива, сообщили индийские СМИ.

Эксперты индийских новостных каналов считают, что китайский истребитель мог быть сбит тайваньскими системами ПВО, когда вторгся в их воздушное пространство, передает «IFE News Network».

В соцсетях широко распространяется видео, на которых видно пламя и темный дым, предположительно, от китайского самолета. Также появились кадры, где был показан серьезно раненый пилот якобы китайских ВВС.

В твиттере News Line IFE сообщается, что в результате крушения китайского истребителя пилоту пришлось катапультироваться, он получил серьезные травмы.

Официального подтверждения со стороны властей Тайваня или Китая не поступало.

Напомним, в последние месяцы Тайваньский пролив регулярно пересекали эсминцы ВМС США. Пекин неоднократно требовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркивая, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».

При этом в начале августа стало известно о планах министра здравоохранения США совершить первый в истории официальный визит на Тайвань. А в мае Соединенные Штаты потребовали участия Тайваня в работе ООН.

Кроме того, в сентябре Госдеп рассекретил шифротелеграмму администрации Рональда Рейгана от 1982 года, содержавшую позицию США по конфликту КНР и Тайваня. В ней содержалось обещание поставлять на остров оружие для обороны от армии Китая. Публикация документа 40-летней давности, похоже, призвана спровоцировать Пекин на жесткие действия.