США потребовали участия Тайваня в работе ООН

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал в среду Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) пригласить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Сегодня я хочу призвать все страны, в том числе европейские, поддержать участие Тайваня в качестве наблюдателя в [сессии] Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также других соответствующих мероприятиях ООН. Я также призываю генерального директора ВОЗ Тедроса [Аданома Гебрейесуса] пригласить Тайвань наблюдателем [на сессию] Всемирной ассамблеи здравоохранения в этом месяце», – передает ТАСС слова Помпео на брифинге в Госдепартаменте.

Ряд стран, которые являются членами ВОЗ, включая США, заявил о поддержке стремления Тайваня участвовать на очередной сессии ассамблеи 18 мая в Женеве.

Напомним, Тайвань не является членом ВОЗ из-за противодействия Пекина, который указывает на принадлежность самоуправляемого острова к Китаю и препятствует его доступу к международным структурам. Однако с 2009 по 2016 годы, в период потепления отношений в правление на острове партии Гоминьдан, Тайбэю было разрешено участвовать в работе ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на правах наблюдателя.

Ранее ВОЗ предложила проверить на коронавирус прошлогодние нестандартные случаи пневмонии в ноябре и декабре прошлого года.

Напомним, глава всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оставил в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса.