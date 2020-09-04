Дроны установили рекорд в ночном небе над Петербургом

Вечером 2 сентября петербуржцы смогли полюбоваться в небе над Северной столицей необычным световым шоу. Более 2 тыс. дронов с яркими лампами взмыли в воздух с площадки малой спортивной арены комплекса «Петровский», сообщили СМИ.

В воздухе они начали создавать светящиеся фигуры – солдата, голубя, различные надписи и символы военных лет, размеры которых достигали 600 метров. Шоу было посвящено 75-летию окончания Второй мировой войны, сообщили «Санкт-Петербургские ведомости».

Представление стало самым масштабным по числу одновременно задействованных дронов, поэтому его зафиксировали в Книге рекордов России.

Все беспилотники производятся и собираются в Санкт-Петербурге местными специалистами вручную, именно поэтому в качестве места проведения представления был выбран именно Санкт-Петербург.

«Данное шоу завершает целую серию памятных мероприятий, приуроченных 75-летию знаменательного для всего мира события – окончания Второй мировой войны. Наша история – это то, что мы и наши будущие поколения должны сохранить. Для того, чтобы как можно больше молодежи и детей с интересом вовлекались в изучение истории своей страны и чувствовали свою сопричастность к ним – нужны новые, интересные форматы. Именно поэтому мы стараемся рассказать им о важных, малоизвестных событиях истории России с помощью новых технологий и форматов, которые им близки», - отметила Екатерина Круглова, руководитель Исполнительной дирекции Года памяти и славы.