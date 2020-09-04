Врачи предположили, что могло спровоцировать состояние Навального

Состояние блогера Алексея Навального могло быть спровоцировано диетами, алкоголем, стрессом, переутомлением или даже температурным фактором, то есть долгим пребыванием на солнце, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Сабаев заявил, что «данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем», передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Омской области.

«(Ситуация) Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла спровоцироваться температурным фактором – то есть длительным пребыванием на солнце, предположим, или наоборот, переохлаждением», – добавил он.

Врач уточнил, что «любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно». Например, «банальное отсутствие завтрака».

Так, например, проблемы с питанием и пищеварением у Навального существовали за пять-семь дней до госпитализации. Он, по словам Сабаева, «использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела».

«Лабораторный комплекс изменения обмена веществ уже был накануне, за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления изменения начали формироваться», – уточнил врач.

Он рассказал, что медики лишь оценили глубину изменений и нарушения метаболического статуса: «Это высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы в моче, высокий уровень амилазы в сыворотке крови, высокий уровень молочной кислоты. Эти параметры никаким образом с «Новичком» не связаны и ничего общего с ним не имеют».

Кроме того, врачи в Омске в первую очередь после госпитализации блогера проверили его организм на ингибиторы холинэстеразы, «и лишь во второстепенную – исследования на спирты, наркотические вещества и другие соединения».

Медикам удалось уменьшить глубину комы Навального и привести углеводный обмен практически в норму за 44 часа его пребывания в клинике в Омске.

«Нам удалось купировать проявления ацидоза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ. Практически вышли из этого ацидоза. Мы вышли из лактата ацизода, то есть накопление молочной кислоты прекратилось», – добавил он.

Также у блогера улучшилось сознание с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти баллов, «к моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была девять баллов». Это говорит о том, что «неврологические проявления (у пациента) в нашей клинике (в Омске) стали потихоньку уходить».

Токсиколог отметил также, что почки, легкие и печень Навального не были повреждены – а значит, никаких токсикантов в его организме не было.

«Мы две ситуации оценили – то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи», – подчеркнул он.

Сабаев отметил также, что омские врачи в данный момент не получают никаких данных о состоянии Навального от клиники в Германии.

Ранее Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступил с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что немецкая сторона не проинформировала Москву о своих выводах об «отравлении» блогера «Новичком».

Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. Он добавил, что отравление «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.

В конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.