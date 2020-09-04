Врачи предположили, что могло спровоцировать состояние Навального

Взгляд
4 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе

США помогут Газпрому подписать контракт с Китаем по второй «Силе Сибири» Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
Новый газопровод в Китай «Сила Сибири – 2» объединит газотранспортные системы запада и востока, заявил Газпром. Это позволит Москве оперативно перенаправить в Китай идущие сейчас в Европу объемы газа. Что этот газопровод даст России и стоит ли Европе опасаться «Силы Сибири – 2»? Подробности...
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Россия и Китай поборются за роль главного врага США

РФ и КНР остаются стратегическими партнерами, но в США болеют за разные команды Михаил Метцель/ТАСС
Ноябрьские выборы президента решат для Америки один из главных геополитических вопросов: кто ее главный противник и с чьим влиянием нужно бороться в первую очередь – России или Китая. Для Пекина ставка в этой игре значительно выше, чем для Москвы: там серьезно заинтересованы в том, чтобы в Белый дом переехал Джо Байден, обещающий обрушить на Кремль страшные кары. Подробности...
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Как «калужское чудо» работает на людей

Региональные власти прилагают усилия не только к тому, чтобы областной центр выглядел красиво Светлана Тарасова/РИА «Новости»
Как совместить меры по борьбе с эпидемией и поддержку промышленных производств? Создать комфортную жизнь для населения и одновременно экономить бюджет? Наладить обратную связь с гражданами, в том числе в социальных сетях? Рецепты управления регионом от и. о. губернатора Калужской области Владислава Шапши для специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Слова Лукашенко о Навальном должны очень встревожить Варшаву

Ангела Меркель уже сталкивалась с тем, что ее телефон прослушивали – правда, американцы Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Радиоэлектронная разведка Белоруссии «перехватила разговор», который доказывает, что дело об отравлении Алексея Навального является фальсификацией. По крайней мере, это утверждает белорусский лидер Александр Лукашенко. Как мог бы произойти подобный перехват и действительно ли у Белоруссии для этого есть технические возможности? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Большевикам доверять нельзя

Андрей Бабицкий, журналист
Суть большевизма – вовсе не диктатура пролетариата. Его вообще незачем привязывать к Марксу. Большевики – тоталитарная секта, члены которой убеждены в наличии единственно верного учения, которое «всесильно». Подробности...

Нет оружия сильнее, чем деревянная шпага

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Как хотите, но трудно поверить в случайные совпадения. 1 сентября ушли из жизни педагог-новатор, писатель Владислав Крапивин и актриса Ирина Печерникова, сыгравшая учительницу английского в лучшем советском фильме о школе – «Доживем до понедельника». Подробности...
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Католицизм и православие столкнулись на белорусском майдане

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
В Белоруссии сегодня две самых заметных конфессии – православие и католицизм. Именно они борются за внимание митингующих. Вся проблема в том, что у Восточной и Западной церквей слишком разные взгляды на революцию. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США

Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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    Врачи предположили, что могло спровоцировать состояние Навального

       4 сентября 2020, 11:46
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Состояние блогера Алексея Навального могло быть спровоцировано диетами, алкоголем, стрессом, переутомлением или даже температурным фактором, то есть долгим пребыванием на солнце, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

    Сабаев заявил, что «данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем», передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Омской области.

    «(Ситуация) Могла быть спровоцирована стрессовым состоянием, переутомлением. Она даже могла спровоцироваться температурным фактором – то есть длительным пребыванием на солнце, предположим, или наоборот, переохлаждением», – добавил он.

    Врач уточнил, что «любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно». Например, «банальное отсутствие завтрака».

    Так, например, проблемы с питанием и пищеварением у Навального существовали за пять-семь дней до госпитализации. Он, по словам Сабаева, «использовал в своей практике еще и какие-то диеты, что-то связанное с похудением, со снижением массы тела».

    «Лабораторный комплекс изменения обмена веществ уже был накануне, за несколько часов, даже я бы сказал, за несколько дней до поступления изменения начали формироваться», – уточнил врач.

    Он рассказал, что медики лишь оценили глубину изменений и нарушения метаболического статуса: «Это высокий уровень сахара в крови, высокий уровень диастазы в моче, высокий уровень амилазы в сыворотке крови, высокий уровень молочной кислоты. Эти параметры никаким образом с «Новичком» не связаны и ничего общего с ним не имеют».

    Кроме того, врачи в Омске в первую очередь после госпитализации блогера проверили его организм на ингибиторы холинэстеразы, «и лишь во второстепенную – исследования на спирты, наркотические вещества и другие соединения».

    Медикам удалось уменьшить глубину комы Навального и привести углеводный обмен практически в норму за 44 часа его пребывания в клинике в Омске.

    «Нам удалось купировать проявления ацидоза, то есть накопления кислых продуктов обмена веществ. Практически вышли из этого ацидоза. Мы вышли из лактата ацизода, то есть накопление молочной кислоты прекратилось», – добавил он.

    Также у блогера улучшилось сознание с пяти баллов по шкале комы Глазго до девяти баллов, «к моменту отправки пациента в аэропорт глубина комы была девять баллов». Это говорит о том, что «неврологические проявления (у пациента) в нашей клинике (в Омске) стали потихоньку уходить».

    Токсиколог отметил также, что почки, легкие и печень Навального не были повреждены – а значит, никаких токсикантов в его организме не было.

    «Мы две ситуации оценили – то, что могло зайти в организм и как организм среагирует на яд. Организм на яд не реагировал, то есть яда не было. Это очевидные вещи», – подчеркнул он.

    Сабаев отметил также, что омские врачи в данный момент не получают никаких данных о состоянии Навального от клиники в Германии.

    Ранее Берлин, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступил с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что немецкая сторона не проинформировала Москву о своих выводах об «отравлении» блогера «Новичком». 

    Один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. Он добавил, что отравление «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.

    В конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.


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