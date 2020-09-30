Пушков высмеял «героя» Байдена

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял аргументы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена на предвыборных дебатах с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам Пушкова, Байден во время дебатов с Трампом вновь подтвердил международный авторитет президента России Владимира Путина.

«Пытаясь нанести удар по Трампу, он назвал того «щенком Путина». Это чушь, как и многое из того, что говорит Байден, это все та же демонизация России и через нее – попытка дискредитации Трампа», – написал сенатор в Telegram.

Тем не менее Путин «не сходит с уст ведущих политиков США и выглядит весомо», добавил Пушков.

«А вот Байден себя изображает героем: как же, «не поддался на уловки» самого Путина», – сказал сенатор.

Напомним, в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Президент США начал перебивать оппонента уже на первом вопросе, а также постоянно интересовался источниками доходов Хантера Байдена.

Байден не сдержался и потребовал от Трампа «заткнуться», а также назвал президента США «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

Большинство американских телезрителей считают, что Байден одержал победу над Трампом на первом раунде предвыборных дебатов. При этом Трампу предсказывали победу на первых предвыборных теледебатах в США.

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