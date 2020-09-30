Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении армянской С-300

Утверждения Азербайджана об уничтожении зенитно-ракетной установки С-300 в Карабахе – неправда, заявил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Эта информация не соответствует действительности», – передает РИА «Новости» слова Ованнисяна.

Напомним, ранее в среду минобороны Азербайджана заявило об уничтожении ЗРК С-300 вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

В воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.