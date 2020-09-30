Азербайджан заявил об уничтожении С-300 ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении ЗРК С-300 вооруженных сил Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Азербайджан заявил, что «вчера в ходе боев на территории Шушакенд Ходжавендского района была выведена из строя зенитно-ракетная установка С-300 противника».

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что карабахские силы уничтожили с начала последней эскалации конфликта 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, передает РИА «Новости».

«В целом из различных видов противотанкового вооружения и артиллерийских средств уничтожено 137 танков и бронетехники противника, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет», – сказал Ованнисян.

Ованнисян прокомментировал опровержение азербайджанской стороной информации о сбитом армянском Су-25.

«Азербайджан поспешил опровергнуть эту информацию неумелыми и смешными формулировками, утверждая, что таких самолетов (F-16) у военно-воздушных сил Азербайджана нет. Мы очень хорошо знаем, что они принадлежат не Азербайджану, а ВВС Турции», – добавил он.

Во вторник пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. Турция открестилась от атаки на армянский самолет.

В воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.