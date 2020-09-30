Роспотребнадзор не нашел причин вводить ограничения из-за эпидситуации

Вводить специальные ограничения в России из-за эпидемической ситуации на сегодня оснований нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах по заболеваемости, а вот два – да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», – передает РИА «Новости» со ссылкой на НТВ слова Поповой.

Она также заявила, что пик острых респираторных инфекций в России был примерно после 15 сентября, сейчас идет постепенное снижение.

«К нам приходит волна респираторных инфекций. Она и должна была прийти в сентябре. И хочу сказать, что острые респираторные инфекции, которые вызываются аденовирусом, риновирусом, парагриппом, – они имели ик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас - постепенное снижение», – сказала Попова.

По ее словам, клинические исследования вакцины против коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, завершены.

«Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе». Клинические исследования продолжаются с вакцинной института имени Чумакова», – передает ТАСС слова Поповой.

Она рассказала также, что коронавирус мутирует очень медленно.

«Коронавирус COVID-19, это сегодня уже доказано, мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в вирусе, которые бы отметили ученые любой страны или какой-либо из стран, на сегодняшний день нет», – сказала она.

Попова пояснила, что понятие «значимые изменения» – это те, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса. «Ну, он стал быстрее передаваться или он стал вызывать тяжелую клинику, – нет. Таких изменений в вирусе ученые не видят», – добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

Кроме того, Собянин подписал указ, согласно которому ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.

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