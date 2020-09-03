В Грузии призвали не политизировать футбольный матч с московским «Динамо» Назван стартовый состав сборной России на матч с Сербией 3 сентября 2020, 21:23 Текст: Ксения Панькова

Место в воротах национальной сборной России по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги наций против команды Сербии займет голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Полностью состав сборной России выглядит следующим образом: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев и Артем Дзюба, передает ТАСС. Состав команды Сербии: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Никола Максимович, Филип Костич, Неманья Максимович, Неманья Гудель, Дарко Лазович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович. Встреча сборных России и Сербии пройдет в четверг на «ВТБ-Арене» в Москве, начало в 21.45 мск. Ранее в Грузии призвали не политизировать футбольный матч с московским «Динамо»

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях