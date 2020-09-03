Путин поручил врио главы Чувашии решить проблемы гидротехнических сооружений

Президент Владимир Путин поручил врио главы Чувашии Олегу Николаеву проработать с правительством страны проблемы с гидротехническими сооружениями в регионе.

Путин сказал во время рабочей встречи, которая состоялась в режиме видеоконференции, что одной из существенных проблем региона является «состояние водных объектов и гидротехнических сооружений, сброс воды, в том числе неочищенной», передает ТАСС.

«Над этим нужно вам, конечно, с правительством активнее поработать», – отметил он.

Комментируя в целом слова Николаева о проблемах в сфере инфраструктуры, глава государства признал, что они, «безусловно, являются актуальными».

«Я постараюсь вам помочь, и нужно, чтобы вы «вписались» в национальные проекты. Это касается инфраструктуры, дорожной инфраструктуры, строительства медицинских учреждений. Я знаю, вы направили уже соответствующие письменные обращения, они будут оформлены поручениями в адрес различных ведомств, правительства в целом. Поработайте с коллегами в Москве», – сказал Путин.

Также Николаев попросил Владимира Путина помочь со строительством магистральной трассы в Чебоксарах. Он рассказал, что еще в 1970-е годы в генплане развития города Чебоксары было предусмотрено строительство так называемого третьего транспортного полукольца, которое должно было объединить жилые массивы и обеспечить объезд центра города с федеральных трасс.

«На сегодняшний день город разросся, а эта трасса, магистральная трасса, которая объединяет три больших микрорайона, жилых массива, она отсутствует», – объяснил Николаев.

«Мы сейчас работаем над этой проектно-сметной документацией, планируем ее буквально в ближайшее время завершить и получить соответствующую экспертизу. Весь объект стоит чуть более 20 млрд рублей. Если бы вы поддержали и дали поручение Минтрансу по началу строительства первого этапа (а объект можно построить в три этапа), первый этап стоит примерно 5,5 млрд рублей. То есть 100 млн мы готовы профинансировать сами, если бы 5,4 Минтранс нам выделил, то это, конечно же, было бы очень здорово для города и для улучшения инфраструктуры», – попросил он президента.