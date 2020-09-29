В крови дочери Конкина обнаружили алкоголь и снотворное

Алкоголь и снотворное обнаружены в крови дочери актера Владимира Конкина Софии, которая скончалась на прошлой неделе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что расследование продолжается.

Напомним, 32-летнюю Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На теле погибшей не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.