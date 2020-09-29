Адвокат выдвинул новую версию смерти дочери Конкина

Дочь актера Владимира Конкина София могла стать жертвой заказного убийства, заявила адвокат семьи Юлия Нитченко.

«Мы предполагаем нескольких людей, причастных к этому», – цитирует РЕН ТВ юриста.

По ее словам, речь может идти о заказном убийстве. Она добавила, что данную информацию будут проверять следственные органы.

«Это не несчастный случай, это не самоубийство», – отметила адвокат.

На прошлой неделе стало известно, что дочь артиста Владимира Конкина София скончалась в возрасте 32 лет. Очевидцы рассказали, что женщину нашли в фитнес-центре на дне бассейна.

Племянница погибшей дочери Конкина рассказала о том, как узнала о ее смерти. На теле погибшей не было найдено следов травм. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели женщины.

Позже СМИ сообщили, что вскрытие тела Софии не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая.