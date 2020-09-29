Путин выразил уверенность в преодолении роста безработицы в 2021 году

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции во вторник выразил уверенность, что справиться с ростом безработицы в стране удастся в 2021 году.

«Количество безработных у нас возросло на 1,7%. Я уверен, что мы с этим справимся в следующем году», – приводит его слова ТАСС.

«Уже в этом году начнем работать и работаем уже, уверен, что это принесет свои результаты, – добавил он. – Знаю, что у правительства есть соответствующие планы на этот счет».

По словам Путина, одним из путей решения проблемы безработицы является использование механизма социального контракта. Он подчеркнул, что регистрация участников этой программы самозанятыми не является конечной целью.

«Конечная цель – чтобы люди <...> могли деньги зарабатывать и семьи кормить», – отметил президент, потребовав не подходить к этому вопросу формально. «Нам нужно создать условия, чтобы люди могли работать, а не просто зарегистрировались», – пояснил он.

Ранее Путин говорил, что рост безработицы в России на 1,7% является тревожным сигналом, однако в целом ситуация гораздо лучше, чем в других странах.