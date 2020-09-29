Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи увеличился на 0,29% и достиг 2935,77 пункта, а индекс РТС – на 0,26%, до 1169,84 пункта, передает ТАСС.

К 10.03 индекс Мосбиржи находился на отметке 2945,81 пункта (+0,64%). Индекс РТС торговался на уровне 1168,57 пункта (+0,15%).