Пресс-служба Тихановской сообщила о ее встрече с Макроном в Вильнюсе

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в столице Литвы.

«В данный момент Светлана Тихановская встречается с Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

Отмечается, что основной темой разговора будет возможность организации переговоров на тему проведения новых выборов президента Белоруссии и возможной медиации других стран, в том числе Франции.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели – новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года», – процитировали слова Тихановской о планах на встречу.

Напомним, Тихановская предложила французскому лидеру посодействовать в урегулировании политического кризиса в Белоруссии. Она выразила надежду, что Макрон сможет привлечь к диалогу президента России Владимира Путина.

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам».

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