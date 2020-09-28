Пашинян созвал экстренное заседание Совбеза Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал экстренное заседание Совета безопасности республики для обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«В ходе заседания были обсуждены вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и с нанесением армянскими вооруженными силами соразмерного удара по противнику», – приводит текст сообщения пресс-службы правительства Армении РИА «Новости».

В заседании Совбеза республики приняли участие президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян.

В понедельник вечером в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

После этого стало известно, что власти Армении ограничили выезд мужчин за пределы республики. Тем временем армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики обратилась к России по поводу Карабаха.

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Ранее в понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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