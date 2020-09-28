Армянская община Абхазии обратилась к России по поводу Карабаха

Взгляд
28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:33  |  vz.ru
Разделы

Путешествия по России стали еще выгодней

Стали известны улучшенные условия программы по возврату кешбэка за отдых в России Егор Алеев/ТАСС
Беспрецедентная акция от государства по возврату кешбэка при покупке тура по России привлекла на порядок меньше туристов и денег, чем ожидали в Ростуризме. В Японии схожей госпрограммой воспользовались целых два миллиона японцев, а в России – всего 50 тыс. человек. Однако Ростуризм решил исправить ситуацию и существенно улучшил условия акции. И теперь есть надежда повторить успех японцев.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сейчас, как и в разгар пандемии, заразиться COVID-19 очень легко. В этом автор убедился на собственном опыте. Мы с женой заболели именно в тот период, когда жизнь в Москве уже в значительной степени вернулась в обычное русло – в августе. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
Обсуждение: 114 комментариев

Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Новая война армян и тюрок

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Карабахе заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана
    Путин призвал россиян не терять бдительность в борьбе с коронавирусом Экстренное заседание Совбеза ООН созвано по ситуации в Карабахе Франция назвала условие визита Макрона в Россию Германия получила третий запрос от России по ситуации с Навальным
    Путин дал поручение о реконструкции дорог к черноморскому побережью Россия направит 0,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства Молдавии Украинский генерал рассказал об упущенном шансе сохранить Крым ЦБ отложил ввод новых правил начисления пенсий на карты
    Собянин предложил продлить принятые из-за коронавируса льготы Белоруссия начинает вакцинацию добровольцев российским «Спутником V» Член СПЧ объяснил необходимость полной отмены смертной казни в России Россиянам предсказали аномальную погоду в октябре

    Главная тема


    Вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе ослабит Турцию

    вооруженный конфликт


    Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

    военное вмешательство


    Либералы призвали Кремль защитить Армению

    последние слова


    Стало известно о переписке погибшего штурмана Ан-26 с дочкой перед крушением

    Видео

    остроты Батьки


    Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

    конфликт в закавказье


    В Нагорном Карабахе начинается новая война

    Покупательная способность


    Почему рубль стал выглядеть хуже других валют

    учения «Кавказ-2020»


    Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

    COVID-19


    Никита Коваленко: Коронавирус вызывает не только проблемы со здоровьем

    нет оправдания


    Сергей Мардан: России необходимо вернуть смертную казнь

    русский север


    Андрей Манчук: В Якутии едят мамонтов и выращивают арбузы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?

    Армянская община Абхазии обратилась к России по поводу Карабаха

    28 сентября 2020, 22:15

    Текст: Антон Никитин

    Армянская община Абхазии на экстренном совете руководителей районов республики приняла решение обратиться с призывом к России об урегулировании конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба общины.

    «Армянская община Республики Абхазия обращается с призывом к Российской Федерации как стране-сопредседателю Минской группы ОБСЕ по регулированию нагорно-карабахского конфликта с призывом осудить действия Баку как зачинщиков этой спланированной агрессии», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    В обращении община решительно осуждает действия Азербайджана, осуществившего «очередную военную агрессию» против народа Нагорного Карабаха и призывает предпринять все необходимые меры для того, чтобы кризис, «зачинщиком которого традиционно выступает Азербайджан», перешел из военной фазы в русло переговоров.

    «На протяжении последних дней в адрес Армянской общины Республики Абхазия поступают сотни обращений от наших соотечественников и друзей со всех районов Абхазии с выражением крайней обеспокоенности эскалацией и фактическим началом войны и готовностью оказать посильную поддержку народу и Армии обороны Арцаха», – отмечается в тексте обращения.

    На ваш взгляд

     
    Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?




    Обсуждение:  32 комментария

    Ранее в понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.

    Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

    Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

    Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

    Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •