Врач дал советы по «обману» вируса

Как остаться здоровым с наступлением сезона ОРВИ, рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

С приходом сезонных эпидемий вирусных заболеваний наш организм нуждается в повышенной заботе. Отоларинголог, руководитель лор-клиники доктора Зайцева Владимир Зайцев знает, как защитить организм от наступления вирусов. В интервью радио Sputnik он поделился пятью советами по этому поводу.

Во-первых, по его словам, нужно пить как можно больше жидкости.

«Вирусы активно разрушаются, если мы пьем много жидкости – они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся», – советует Зайцев.

Во-вторых, организм нужно обеспечить достаточным количеством витамина С. Его много в самых разных плодах, например, киви, имбире, цитрусовых, а также в обычной квашеной капусте. Можно добавлять в чай лимон, лайм, грейпфрут – получится двойная польза, отметил врач.

Третий рецепт также объединяет два предыдущих совета.

«Добавляем в кувшин воды пол-лимона. Пьем это не стаканом, а небольшими глотками между приемами пищи», – сказал он.

В-четвертых, рацион должен содержать достаточное количество зелени, помимо обеспечения организма витаминами это поможет очистить желудочно-кишечный тракт.

И, наконец, в-пятых: при первых признаках недомогания следует обратиться к врачу.

«Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет», – заключил Зайцев.

Напомним, в пятницу вирусолог рассказал, как обезопаситься от болезней в осенне-зимний период.

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