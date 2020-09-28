Япония собралась наладить производство водородного топлива на Луне

Японское агентство аэрокосмических исследований намерено к 2035 году построить на Луне завод по производству водородного топлива, сообщило Киодо.

Предприятие планируется создать в районе южного полюса спутника Земли, где, предположительно, находятся залежи льда. Из него будут получать питьевую воду, а также кислород и водород. Последний компонент можно применять в качестве топлива для перемещений как по самой Луне, так и для полетов между ней и окололунной космической станцией, передает ТАСС.

По предварительным расчетам, на такие цели необходимо от 21 до 37 тонн воды. Завод позволил бы значительно снизить затраты на транспортировку топлива с Земли. Кроме того, успешная реализация проекта поможет ускорить темпы освоения Луны и космоса.

Напомним, в мае стало известно, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Москва подчеркивала, что у США нет права отводить себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки по использованию космических ресурсов.

Комментируя сообщения о планах Вашингтона, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил принципы «вторжения» США на Луну с операциями в Ираке или Афганистане. Глава НАСА Джим Брайденстайн, в свою очередь, сравнил добычу ресурсов на Луне с ловлей тунца.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США заняться освоением ресурсов на Луне.

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