Трамп заподозрил Байдена в употреблении стимуляторов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «всерьез» высказал предположение, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден может использовать некие стимулирующие препараты, чтобы лучше выступить на предстоящих дебатах.

«Я не шучу», – приводит ТАСС ответ Трампа на соответствующий вопрос одного из журналистов в ходе пресс-конференции в Белом доме. «Я готов сдать тест на допинг, я считаю, что он тоже должен [это сделать], потому что [его предыдущие выступления были] очень неравносильными», – пояснил Трамп.

Глава американской администрации выразил мнение, что в начале президентской гонки на дебатах против Элизабет Уоррен и Камалы Харрис Байден выступал гораздо хуже, чем на дебатах против Берни Сандерса. «Я всегда шучу, но вы знаете, это правда, он не Уинстон Черчилль в плане дебатов, но он [выступил] нормально [против Сандерса]. И люди говорят, что он был на стимуляторах. Многие люди это говорили. <...> Так это или нет, не имеет значения, но я бы хотел сдать тест, и он может тоже пройти тест», – отметил Трамп.

При этом он вновь дал понять, что считает, что Байден в случае победы на выборах не сможет быть на равных с российским президентом Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. «Я просто задал вопрос про препараты, мне кажется это уместным, потому что у вас не может быть президента, которому требуется подобная помощь. Если у вас президент, которому требуется такая помощь, когда вам приходится иметь дело с Путиным, когда вам нужно иметь дело с председателем КНР Си Цзиньпином, когда вам надо иметь дело с лидером КНДР Ким Чен Ыном...» – сказал Трамп, не закончив фразу.

Накануне Трамп потребовал от Байдена пройти тест на допинг «до или после» дебатов. Он также призывал проверить Байдена на наркотики.

Ранее в России предсказали влияние «ляпов» Байдена на исход выборов в США.

Напомним, в августе Трамп назвал Байдена худшим кандидатом от Демократической партии в истории. Кроме того, действующий президент США предрек «развалины, анархию и кровь» в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года. В Республиканской партии США усомнились в способности 77-летнего Байдена дожить до инаугурации в случае победы.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), вторые – 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи – 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД