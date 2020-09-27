Трамп потребовал от Байдена пройти тест на допинг перед дебатами

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы его оппонент, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден прошел тест на допинг перед теледебатами

«Я буду настоятельно требовать от сонного Джо Байдена прохождения теста на вещества до или после во вторник вечером», – заявил Трамп в Twitter.

Он подчеркнул, что сам готов пройти такую же проверку. По его словам, то, как Байден выступал ранее, может говорить о том, что тот принимал специальные препараты.

Ранее Байден заявил, что ждет от своего оппонента Дональда Трампа на теледебатах 29 сентября личных выпадов. Байден пояснил, что в ходе дебатов намерен рассказать, почему считает действующего президента неудачным главой государства. Также Байден сообщил, что расскажет о своей программе исправления ситуации.

До этого Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы.