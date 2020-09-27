Совет Европы призвал прекратить конфликт в Нагорном Карабахе

Совет Европы призывает Армению и Азербайджан проявить и сдержанность и немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе, заявила генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

«Я серьезно обеспокоена сообщениями о военной эскалации нагорно-карабахского конфликта. Я призываю наши государства-члены, Армению и Азербайджан, проявить ответственность и сдержанность, немедленно прекратив боевые действия», – цитирует РИА «Новости» Пейчинович-Бурич.

Генсек СЕ отметила, что при вступлении в Совет Европы Азербайджан и Армения взяли обязательство разрешить конфликт мирным путем, и это обязательство необходимо соблюдать.

Она добавила, что СЕ готов помочь найти мирное решение конфликта.

«От имени Совета Европы я призываю власти наших двух государств-членов сделать все возможное для защиты человеческих жизней и не вступать в военный конфликт. Необходимо приложить все усилия, чтобы остановить эскалацию», – отметила она.

В свою очередь Франция, которая является сопредседателем минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, также призвала к прекращению боевых действий и диалогу.

«Франция глубоко обеспокоена крупномасштабными столкновениями в Нагорном Карабахе и сообщениями о жертвах, в частности, среди гражданского населения. Она призывает к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению диалога», - говорится в заявлении представителя МИД Франции.

Тем временем глава Минобороны Турции Хулуси Акар возложил на Армению ответственность за обострение ситуации в Нагорном Карабахе и призвал ее «прекратить агрессию» против Азербайджана.

«Армения напала на Азербайджан, нарушив перемирие и снова показав, что она преследует провокационные цели. Самым большим препятствием для мира и стабильности на Кавказе является агрессивная позиция Армении. Она должна немедленно отказаться от этой агрессии, которая разжигает пожар в регионе», – написал Акар в Twitter.

Он добавил, что в борьбе за сохранение территориальной целостности Азербайджана Турция будет на стороне «азербайджанских братьев, используя все свои возможности».

В воскресенье утром Азербайджан и Армения заявили об обострении в Карабахе. Армения заявила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило, что командование ВС приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию. В Армении также объявлено военное положение.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о жертвах и раненых среди гражданского населения и военных в результате обстрела со стороны Армении. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Напомним, в начале сентября президент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне. В Баку заявляли, что обстановка на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении остается стабильно напряженной.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.

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