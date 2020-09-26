Разработчик «Новичка» оценил видео с криками Навального после «отравления»

Видео с криками блогера Алексея Навального в самолете говорит в пользу версии о приступе панкреатита или других болезней, но полностью противоречит отравлению «Новичком», заявил разработчик вещества Леонид Ринк.

Ринк заявил, что при отравлении Навального «Новичком» «ни одного писка не было бы», так как «судороги бы закрыли ему все звуковые связки и прочие дела», передает РИА «Новости».

По его словам, за время разработки «Новичка» он видел примеры отравления. Например, по неосторожности в 1987 году отравился один из коллег Ринка Андрей Железняков.

Ученый отметил, что аналогичные крики могут быть от болезней внутренних органов: «Такие звуки бывают, когда болит конкретный желудок или что-то. Кстати, вот эти крики, они при панкреатитных делах обязательны, без этого не бывает ни одного приступа. Это жутко больные вещи».

Ринк также сообщил, что аминные органические структуры, которые входят в состав «Новичка», могут попасть в организм человека из моющих и дезинфицирующих средств.

«Мы с вами знаем такой термин, который называется ЧАС – четвертичные амониевые соединения. Это основа всех дезинфицирующих рецептур. Поэтому, если спецоперация была задумана, то, в принципе, могли специально синтезированное для этой провокации неопасное вещество куда-то добавить», – предположил он.

Однако, по его словам, версия, что в самолете или уже в Германии в организм Навального могли что-то ввести – лишь конспирология, не имеющая никаких подтверждений.

Ранее Ринк оценил «отравление» Навального растворенным в воде «Новичком». Напомним, Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ринк тогда исключил возможность отравления блогера этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Вместе с тем один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил в отравлении Навального его окружение.