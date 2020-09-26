Разработчик «Новичка» оценил «отравление» Навального растворенным в воде веществом

Добавление «Новичка» в бутылку воды привело бы к потере боевой отравляющей системой своих качеств за десятки минут или часы, заявил разработчик «Новичка» Леонид Ринк.

Ринк заявил, что в воде «Новичок» «умер бы в течение первых суток, умер бы в этой воде, потому что его гидролиз пусть и помедленнее, чем у зарина, тот бы в секунды бы умер, но десятки минут, может быть, несколько часов», передает РИА «Новости».

«Продукт бы умер в воде, потому что никому в голову не придет подобные фторангидриды кислот, а ангидриды, это значит безводные, пихать в воду, то есть это большое теоретическое достижение уважаемых коллег», – добавил он.

Ранее Ринк заявил, что создание «Новичка» стало ответом на вооружение США бинарным оружием.

Напомним, Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера Алексея Навального вещества из группы «Новичок».

Ринк тогда исключил возможность отравления блогера этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Вместе с тем один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил в отравлении Навального его окружение.