Небензя указал на отсутствие оснований для обсуждения Навального в ООН

Нет оснований для обсуждения ситуации с блогером Алексеем Навальным в ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Он заявил, что вопрос влияния ситуации с Навальным на отношения России и других стран «никак в ООН не обсуждается, это вообще не тема для обсуждения в ООН», передает ТАСС со ссылкой на RTVI.

Этой темы «коллеги касались» только раз – в ходе заседания по проблеме химического оружия в Сирии, сообщил постпред. Небензя «тогда сказал им, что как-то подзаглохла тема Скрипалей, про нее все забыли».

«Между тем остаются неотвеченными те 200 вопросов, которые мы задали по этому поводу», – напомнил он.

Небензя не слышал о планах вынести ситуацию с Навальным на обсуждение в СБ ООН. По его мнению, «оснований для этого нет», это «не тема повестки дня любого органа» ООН.

Постпред России отметил, что за ситуацией с Навальным «стоит нечто большее, чем просто желание добиться истины». Об этом свидетельствует реакция других стран на запросы из Москвы к Берлину.

«Торчат уши», желание еще как-нибудь наказать Россию по этому поводу», – сказал Небензя.

Он напомнил словам главы МИД России Сергея Лаврова о том, что «не было бы этого дела, то наверняка что-нибудь другое придумали бы». У Небензи было «схожее ощущение еще до того, как это все началось, что что-то давно ничего против России никто не говорил, не предпринимал».

«К сожалению, сон мой был в руку», – заявил он.

В клинике Charite сообщали, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизироватьситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера. Кроме того, российская сторона считает, что «отравление» Навального могло быть инсценировкой.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.