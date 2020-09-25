Москва заподозрила Берлин в инсценировке «мистического отравления» Навального

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25 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Российские самолеты получили шанс потеснить Boeing и Airbus

Современные российские самолеты могут получить выгоду от мирового кризиса Сергей Савостьянов/ТАСС
Увольнения сотрудников, работающих над самолетом Sukhoi SuperJet 100, задержка выхода в серию второго в современной России собственного лайнера – МС-21. Все это может создать не очень хорошее впечатление о состоянии российского авиапрома. Однако пандемия серьезно ударила по Boeing и Airbus, не затронув при этом наш авиапром. Более того, текущая ситуация может помочь российским самолетам на мировом рынке. Подробности...
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Рушатся стереотипы о российской политической элите

Среди участников конкурса есть уже состоявшиеся в политике люди АНО «Россия — страна возможностей»
Приятная внешность, подвешенный язык и штат политтехнологов – уже недостаточный для современного политика набор. Какими знаниями и профессиональными качествами должен обладать человек, желающий прийти на смену нынешним российским политическим деятелям, рассказывают наставники и участники конкурса «Лидеры России. Политика».  Подробности...
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Москва показала, как будет защищать Белоруссию при нападении НАТО

Массовое применение десанта стало одним из элементов учений «Славянское братство» Виктор Толочко/Sputnik/РИА «Новости»
Демонстративный военный жест совершила Россия. В рамках учений «Славянское братство» бомбардировщики Ту-160 прошли над территорией Белоруссии в непосредственной близости от границ со странами НАТО. Кроме того, в учениях приняли участие сразу три дивизии ВДВ России. Как это связано с текущими политическими событиями в Белоруссии? Подробности...
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Зеленский боится примера, который украинцам показывает Лукашенко

Отношения Зеленского и Лукашенко испортились окончательно president.gov.ua
Еще недавно Зеленский и Лукашенко готовились вместе дружить против России, а теперь отношения Украины и Белоруссии стремительно ухудшаются. На чем была основана взаимосвязь Минска и Киева, почему сегодня Зеленский встал в ряды самых активных критиков белорусского президента и насколько далеко зайдет этот конфликт между двумя соседними странами? Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Интернет породил поколение «снежинок»

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поколение «снежинок» формировалось в условиях открытого доступа к интернет-информации, а отсутствие критичности мышления, данному поколению свойственное, позволило диагностировать у себя все описанные в психологии проблемы. Подробности...

Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Ведущие – и не очень – лидеры мира выступили с видеообращениями в ООН. Из тональности этих обращений сразу понятно, кто является лидером великой державы, а кто – председателем колхоза. И дело тут даже не в размерах колхоза. Подробности...
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Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

Тимур Шерзад, журналист
В войне с СССР в гитлеровских полчищах были представители почти всей Европы. Норвежцев в эсэсовских войсках насчитывалось не так уж и много – всего несколько тысяч человек. Но они там были. Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

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Туркмения добила русский язык

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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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    Москва заподозрила Берлин в инсценировке «мистического отравления» Навального

       25 сентября 2020, 19:59
    Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
    Текст: Алексей Дегтярев

    Действия германского руководства в ситуации с блогером Алексеем Навальным напоминают постановку, заявило Министерство иностранных дел России.

    Россия изначально занимала максимально открытую позицию по истории с Навальным, позволив по просьбе родственников транспортировать пациента из Омска в Германию, передав данные о состоянии его здоровья, говорится в сообщении на сайте МИД.

    В ответ Москва получила от Берлина категорический отказ от сотрудничества в установлении истины.

    «Фактически с первого дня Берлин перешел к «мегафонной» дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Активное участие в ней приняли евроатлантические союзники и штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, требующие проведения некоего «независимого международного расследования» под эгидой ОЗХО», – подчеркнуло ведомство.

    Медики немецкой клиники «удивительным образом» нашли в анализах Навального присутствие ингибиторов холинэстеразы и заявили о его отравлении. При этом российские медики ничего подобного в пробах блогера не находили, добавили в МИД.

    После этого к ситуации «оперативно» подключили немецких военных химиков из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера. Они пришли к «вполне предсказуемому на фоне непрекращающейся на Западе антироссийской истерии» выводу о том, что Навального отравили «Новичком», напомнили хронологию событий в министерстве.

    Москву удивило то, насколько «отлаженно» действовала Германия.

    «Это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России. На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент», – перечислил МИД.

    Эти организационные вопросы могут быть составляющими плана по политизации инцидента, цель которого – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), полагают в министерстве.

    Германия вопреки обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней, активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по этому инциденту, отметили в МИД.

    «Свидетельство тому – категорический отказ от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорирование правомерных запросов Генеральной прокуратуры Российской Федерации и апелляция к «экспертному» потенциалу ОЗХО», – говорится в комментарии.

    Также МИД считает, что изъятая в номере Навального в Томске «бутылка со следами высокотоксичных химикатов», вывезенная в Германию, также сигнализирует о политической подоплеке истории.

    «Такие «улики» весьма сомнительны с юридической точки зрения. Из этой же «серии» и то, как по-дилетантски с точки зрения «химии» и токсикологии все это было преподнесено в видеоматериалах – все задействовавшиеся соратники Навального, представители Бундесвера и немецкие медики без обязательных в таких случаях защитных средств. Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому-то счастливому стечению обстоятельств», – удивились в ведомстве.

    Министерство отметило, что Берлин также игнорирует запросы Генпрокуратуры России о предоставлении правовой помощи, что нарушает КЗХО, обязывающее всех-стран участников оказывать такое содействие.

    Факт того, что лаборатории Германии, Франции и Швеции смогли идентифицировать «Новичок», свидетельствует о том, что в этих учреждениях хорошо известно это вещество.

    «В США выдавались патенты на их (веществ группы «Новичок») применение в военных целях, что само по себе показательно, в том числе и в контексте истории с Навальным. Свидетельством пристального внимания к этому классу токсичных веществ является опубликованная в начале года научная статья экспертов военно-химической лаборатории США (Абердин, штат Мэриленд) по исследованию свойств «Новичков», в которой указывается, что ими были самостоятельно синтезированы три отравляющих вещества данного типа (А230, А232 и А234)», – указал МИД.

    Кроме прочего, сомнительной является и роль Техсекретариата ОЗХО, считает Москва. Техсекретариат 3 сентября принял «некие подготовительные меры» и находился в постоянном контакте с Берлином. Уже 5-6 сентября эксперты ОЗХО отобрали материал Навального, несмотря на то, что официальный запрос технического содействия поступил только 12-13 сентября, добавили в ведомстве.

    «Техсекретариат начал оказывать «содействие» в этом политизированном деле без надлежащего мандата. Более того, в заявлении правительства ФРГ от 14 сентября передача проб ОЗХО уже подавалась как свершившийся факт, в то время как сам Техсекретариат впервые нам подтвердил свою вовлеченность в данный процесс только 17 сентября», – напомнило министерство.

    Напомним, постоянное представительство России при ОЗХО направило ноту постпредству ФРГ с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным. В частности, российская сторона запросила результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.

    В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера. Ранее власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

    Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

    Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.


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