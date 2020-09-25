Сыну брянского вице-губернатора предъявлено обвинение в смертельном ДТП

Сыну бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова предъявлено обвинение в смертельной аварии, сообщило региональное следственное управление СК.

Водитель Volkswagen Touareg, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения проехал по проспекту Ленина в Брянске и столкнулся с Toyota Will, в результате чего водитель второй машины скончался, сообщается на сайте ведомства.

«На основании собранных доказательств водителю автомобиля Volkswagen Touareg предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения»)», – отмечает СК.

Следователи подали ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

В понедельник скончался мужчина, пострадавший в ДТП с участием сына Резунова. В связи с этим обстоятельством дело, возбужденное по факту аварии, может быть переквалифицировано.

После аварии Александр Резунов подал в отставку.