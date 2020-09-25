Глава МИД Турции раскритиковал Нэнси Пелоси за «вопиющее невежество»

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси проявила вопиющее невежество, упомянув президента Турции Тайипа Эрдогана в своем высказывании в негативном ключе, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«То, что Пелоси, учитывая ее вопиющее невежество, стала спикером Палаты представителей, вызывает тревогу за американскую демократию. Вы (рано или поздно) научитесь уважать волю турецкого народа», – написал Чавушоглу в Twitter.

Пелоси на пресс-конференции заявила, что президент США Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным, главой КНДР Ким Чен Ыном и Эрдоганом, передает РИА «Новости».

«Но вы, господин президент, находитесь не в Северной Корее, не в Турции, не в России, не в Саудовской Аравии, а в США, где правит демократия», – сказала она, обращаясь к Трампу.

Ранее Трамп выразил мнение, что бывший вице-президент США Джозеф Байден в случае победы на выборах не сможет работать на равных с «шахматистами мирового класса» – президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпинем и лидером Турции Тайипом Эрдоганом.