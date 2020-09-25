Рубль вырос к доллару Евро поднялся выше 91 рубля, доллар – 78 рублей 25 сентября 2020, 17:11 Текст: Елизавета Булкина

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года, доллар превысил отметку в 78 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс евро вырос на 1,07% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 91,01 руб., свидетельствуют данные площадки на 16.57 мск.



К 17.06 мск, евро уже рос на 1,1% – до 91,05 руб. Доллар рос по отношению к рублю на 1,5% и достигал отметки в 78,29 рублей, передает ТАСС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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