Россиянин в США отверг обвинения в подготовке кибератаки на компанию Маска

Обвиняемый в попытке организовать кибератаку против компании Tesla россиянин Егор Крючков не признал вину в суде США.

Он заявил об этом на слушаниях в федеральном окружном суде штата Невада, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Крючкова оставили под стражей до начала процесса, запланированного на 1 декабря.

Ему грозит тюремное заключение на пять лет, штраф в размере 250 тыс. долларов, а также депортация после освобождения.

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в Неваде.

Напомним, Крючкова обвинили в том, что он с сообщниками якобы хотели завербовать сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании для извлечения данных. После, как утверждается, злоумышленники собирались вымогать деньги у компании под угрозой обнародования добытых данных.