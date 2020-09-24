Разработчик «Новичка» заподозрил окружение Навального в отравлении блогера

Один из участников научной команды по созданию веществ из группы «Новичок» химик Владимир Углев заподозрил окружение Алексея Навального в отравлении блогера.

«Если это вещество в котлету воткнуть, в стакан с чаем добавить или в бутылочку с водой, то тогда, да, пострадает один человек. Но когда это нанесено на предмет, пострадать должны, как минимум, два-три человека. Если бы нанесли на бутылку, то где гарантия, что бутылочку эту не возьмет другой, который тоже был бы в этой комнате», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Углев полагает, что «кто-то нанес на что-то (отравляющее вещество) и дал непосредственно Алексею Навальному в руку». При этом Навальный «от какого-то чужого мужика предмет бы не взял».

Химик хотел рассказать о своих подозрениях телеканалу «Дождь», посокльку симпатизирует им, но ему «не дал сказать» главный редактор Тихон Дзядко. Как заявил Углев, «этого не дали высказать, сразу налетели, перебили».

Он пояснил, что в случае попадания вещества на кожу признаки отравления возникают через несколько часов. Если яд попадает в организм через легкие или с пищей – в течении нескольких минут.

В том случае, если Навального отравили в Томске до момента вылета из аэропорта, сделать это мог только человек из окружения блогера. Углев подчеркивает, что «на ладонь нанести вещество или передать предмет непосредственно в ладонь мог только очень близкий человек». И уже после Навальный брал в своем номере бутылку рукой – отсюда остаточные следы вещества на бутылке, считает ученый.

При этом отравление в аэропорту химик исключает, ведь и симптоматика тогда проявилась бы позже, и жертвами могли и должны были стать случайные люди.

Углев хотел также рассказать о своих опасениях помощниками блогера, но те не шли на контакт. Бывший советский химик с симпатией относится к Навальному, однако эта версия для соратников оппозиционного политика оказалась крайне неудобной. Из нее следовало, что под подозрения в покушении на своего начальника может попасть близкое окружение Навального.

На ваш взгляд Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным? Стопроцентная

Высокая

Незначительная

Нулевая



Газета ВЗГЛЯД рассказывала, «какое вещество могло быть использовано против Навального – и почему оно его не убило». Указывалось, что нельзя исключать версий, по которым отравление (если оно было), произошло уже в Германии – и остаточные следы вещества на ту же бутылку нанесли в Берлине. Опыт синтеза этого вещества у Запада имеется.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», также исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, ранее указывал, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.