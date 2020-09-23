Эксперт: Социальная поддержка семей важна для решения стратегических задач государства

«Путин дважды сделал акцент на мерах поддержки семьи и подрастающего поколения. Это значит, что без решения демографического вопроса невозможно и решение стратегических задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, говоря об итогах встречи президента России Владимира Путина с членами Совета Федерации в Кремле.

«Президент в ходе встречи с сенаторами рассказал о текущей ситуации в стране, обратил внимание на последствия пандемии и рассказал о намеченных планах. Планы, прежде всего, касаются социальной сферы и развития инфраструктуры. При этом Путин сделал акцент на том, что ресурсы для реализации этих планов у нас есть», – отметил политолог Александр Малахов.

Важно и то, что глава государства обратился к Совету Федерации с просьбой поддержать эти планы. «Президент подчеркнул, что это не чья-то ответственность, а общая. И от участия Совфеда зависит, будут эти планы реализованы или нет. Это особенно важно в контексте тех законопроектов, которые были внесены накануне», – добавил эксперт.

«Путин дважды сделал акцент на мерах поддержки семьи и подрастающего поколения. Это значит, что без решения демографического вопроса невозможно и решение стратегических задач», – убежден Малахов.

Напомним, в среду Владимир Путин встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. В ходе выступления российский лидер призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян, рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, анонсировал увеличение пенсий, а также рассказал о скором появлении второй вакцины от коронавируса.

В свою очередь, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что поставленные президентом задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев.