Путин анонсировал вторую российскую вакцину от коронавируса

В скором времени будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса, заявил президент Владимир Путин.

Путин сообщил, что скоро будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса, передает РИА «Новости».

Он добавил, что российская система здравоохранения готова эффективно противостоять COVID и сезонным всплескам инфекционных заболеваний.

«В период эпидемии мы все по-особому почувствовали, осознали ценность каждой человеческой жизни, значимость героического труда медицинских работников и, конечно, огромную роль для общества, для страны эффективной системы здравоохранения. За прошедшие месяцы ее возможности существенно возросли», – сказал российский лидер.

Путин указал, что российские власти учитывают возможные риски при борьбе с коронавирусом, они будут и дальше стараться «работать на опережение».

«Уже построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современный инфекционный стационар, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первые создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса. (...) Врачи освоили эффективные методы профилактики лечения», – добавил президент.

Он также заверил, что, «несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального медицинского страхования, Пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут, безусловно, выполнены».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.