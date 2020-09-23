Путин призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян

Президент Владимир Путин обратился к правительству и парламенту, заявив, что россияне должны ощущать на себе все права, предусмотренные поправками в Конституцию.

Путин указал, что «суть и смысл конституционных новаций – на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поправки обеспечивают сохранение России как сильной президентской республики.