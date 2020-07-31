Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря представить предложения об изменении законов с учетом поступивших, но не внесенных в Конституцию поправок, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что такое поручение российский лидер дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, состоявшейся 3 июля.

Правительство должно «проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России поступившие в рабочую группу обращения об изменении Конституции, которые не были учтены при подготовке поправок, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство».

Также Путин поручил правительству рассмотреть «вопрос о вручении издания Конституции в актуальной редакции одновременно с паспортом гражданина России гражданам, достигшим возраста 14 лет, а также лицам, приобретшим гражданство России». Доклад по данному вопросу президент ожидает до 1 октября.

Напомним, за поправки к Конституции проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.