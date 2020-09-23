Матвиенко заверила в отражении поставленных Путиным задач в плане Совфеда

Поставленные президентом Владимиром Путиным задачи в ходе обращения к Совету Федерации найдут конкретное отражение в работе парламентариев, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ответном слове на выступлении главы государства.

Матвиенко заявила, что «все поставленные вами задачи, безусловно, найдут конкретное отражение в наших планах», передает РИА «Новости».

Сенатор подчеркнула, что, начиная с января 2020 года, в мире многое изменилось, те вызовы, с которыми столкнулись государства, экономики, люди – ранее невиданные.

«Законодателям потребовалась новая система координат, и мы эту систему получили от вас», – сказала она.

Матвиенко также заверила, что Совфед в приоритетном порядке рассмотрит внесенные Путиным законопроекты для реализации поправок в Конституцию.

«Предстоит большая работа по адаптации значительного массива федерального законодательства к новым конституционным реалиям», – указала она.

Такая же серьезная работа по внесению изменений в региональные и местные законы предстоит и парламентам субъектов России, «совместно с Советом законодателей мы будем оказывать им необходимую практическую помощь», пообещала спикер.

«В обществе сформировался запрос на стабильность, люди хотят, чтобы были понятные правила жизни, чтобы не подвергался разрушению их дом», – отметила Матвиенко.

По ее мнению, все это говорит на правильность выбранного вектора государственного развития на здоровую интровертность, с опорой на себя, на Отечество.

«Это подтверждает и голосование по Конституции», – добавила она.

По словам Матвиенко, россияне получили народную Конституцию, в которой «забетонировано» понятие о суверенитете, статус социального государства.

Напомним, в среду Владимир Путин встретился с сенаторами в Большом кремлевском дворце. Это первое столь масштабное очное мероприятие с момента начала коронавируса.

В ходе выступления российский лидер призвал обеспечить соблюдение предусмотренных поправками в Конституцию прав россиян, рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми, анонсировал увеличение пенсий, а также рассказал о скором появлении второй вакцины от коронавируса.